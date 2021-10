Deux victoires, un nul et trois défaites, le RSD Jette a prouvé au cours de ses six premiers matchs de la saison qu’il était capable du meilleur comme du pire. On pense à cette superbe victoire acquise sur le terrain de la RAAL et suivie d’un autre succès contre Givry, mais aussi à ce 0 sur 6 en cours avec une claque prise à Rebecq (5-2) et une défaite le week-end dernier contre Tubize-Braine (1-3).

Cette dernière rencontre résumait à elle seule la situation actuelle des Jettois. Une équipe qui ose prendre le contrôle du ballon, se crée des occasions mais fait aussi preuve de relâchements coupables qui se paient cash. "Nous avions le monopole du jeu dans ce match. Nous avons passé toute la première mi-temps dans leur camp, mais comme c’est le cas chaque semaine, nous ne sommes pas encore assez réalistes sur les occasions créées", regrette Anthony De Marrée. (...)