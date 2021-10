Après 20 ans, Dany Demolder quitte la présidence du FC Ganshoren Bruxelles Sébastien Sterpigny C'est une page qui se tourne pour le FC Ganshoren. © sterpigny

Ce mercredi, le FC Ganshoren a annoncé que Dany Demolder tirait sa révérence après 20 ans de présidence. "Le comité de Ganshoren et tous les membres du club souhaitent remercier Monsieur Dany Demolder pour ses services rendus au club pendant ces vingt années. Sous sa présidence, le club a évolué énormément en atteignant aujourd’hui la division 2 amateur et en développant une école de football de près de 300 jeunes qui bénéfice d'ores et déjà du label 2 de l’ACFF", indique le club.



Arrivé en 2002, Dany Demolder a tout connu avec Ganshoren: la montée en P1, l'accession à l'échelon national et puis cette montée en D2 ACFF il y a de cela deux saisons. "Dévoué et très investi pour le club mais aussi très à l’écoute des membres du club pour y apporter de nouveaux développements , Dany est un véritable acteur de terrain. Nous lui réitérons nos remerciements et lui souhaitons le meilleur dans ses nouveaux projets personnels et familiaux. Une page importante de notre club se tourne."



Le club annonce qu'il communiquera sous peu concernant la succession à la présidence alors que Dany Demolder restera membre du club.