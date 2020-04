Après son départ de Kosova, Jawad Haddi lance un nouveau club: le FFF Brussels © dr Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

Après quatre années d'existence, l'académie Foot Fun Family devient un club de football.



Entraîneur adjoint cette saison au Kosova Schaerbeek, Jawad Haddi a décidé de quitter le club schaerbeekois et de créer un nouveau club de football. Appelé FFF Brussels, le club est la suite logique pour l'académie Foot Fun Family lancée il y a quatre ans.



Jawad, après la démission de Nasser Ouertani, vous étiez tout de même resté à Kosova. Pourquoi?

"Après la démission de Nasser Ouertani, j'avais émis l'hypothèse d'arrêter aussi. Moi qui partageais à 100% ses idées, il n'était pas concevable de continuer sans lui, qui plus est en tant qu'adjoint. Certains joueurs m'ont cependant convaincu d'au moins terminer la saison et d'aider le club à se maintenir."



Comment avez-vous vécu cette aventure à Kosova?

"Elle a été passionnante. J'y ai rencontré de très bonnes personnes et j'ai eu le temps de grandir et faire mon apprentissage sans pression. Après 8 ans passés au club, je sens que j'ai fait un peu le tour. C'est toutefois dommage de terminer l'aventure par une descente dans ces conditions. Je repars avec une petite frustration de n'avoir pas pu faire mes preuves en tant que T1 autre que dans un rôle d'intérimaire, mais ce n'est que partie remise."



Vous quittez Kosova pour vous lancer dans un nouveau projet. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste?

"Depuis 4 ans, je gère une académie basée à Bruxelles, appelée Foot Fun Family. Le nombre de membres ne cesse de s'accroître et c'est logiquement que nous avons décidé de nous constituer en club. Notre club s’appellera le FFF Brussels et profitera des installations de Haren."



Pourquoi créer un club?

"Par nécessité. En quatre ans, nous sommes passés de 20 à 200 jeunes. Pour l'instant, nous louons des terrains privés qui nous coûtent très cher, ce qui influe sur la cotisation et va à l'encontre de notre rôle social. Être un club va nous permettre de bénéficier plus facilement des installations de la Ville, et de participer aux championnats de l'Union belge. C'est simplement la suite logique à notre évolution.



Quelle sera la philosophie?

"Notre philosophie peut se résumer à notre nom FFF Brussels. FOOT car nous resterons fidèles à notre méthode académique qui accorde une grande importance au développement des qualités intrinsèques du joueur. FUN car nous concevons nos entrainements selon le concept d'apprendre en s'amusant, pour un meilleur climat d'apprentissage. FAMILY car nos principes et nos valeurs nous rassemblent autour d'un même projet et font de nous une véritable communauté. BRUSSELS car nous revendiquons haut et fort notre identité bruxelloise."



Quelles seront les ambitions pour l'an prochain et le futur?

"À court terme, nous voudrions que notre équipe première soit performante et joue un rôle en vue lors de la saison 2020-2021. Elle sera la vitrine de notre projet et représentera fièrement nos 200 jeunes. Plus tard, nous aimerions mette en place une structure digne de ce nom, être un acteur majeur de la formation dans la capitale, et surtout, représenter fièrement la jeunesse bruxelloise."