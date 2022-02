Eric Jacques est concentré sur sa mission sauvetage du côté de Schaerbeek.

Nommé T1 de l’équipe première du FC Schaerbeek, Eric Jacques a pu profiter du report de la compétition en début d’année pour prendre ses marques dans son nouveau club. L’ancien entraîneur de Stockel a depuis dirigé ses premiers matchs avec une équipe dont il cherche encore les bons réglages. "Grâce au Covid et aux matchs reportés en début d’année, j’ai pu mettre à profit ces semaines supplémentaires pour apprendre à connaître le groupe et bien analyser ce qu’il s’était déjà passé dans cette P1 que je découvre. J’ai été très bien accueilli par ce groupe au sein duquel on retrouve pas mal de jeunes joueurs et peu d’éléments expérimentés. Mais dans cette P1, la fougue de cette jeunesse combinée au manque de maturité et d’expérience se remarquent rapidement. Mais nous avions bien travaillé pour mettre un système en place et l’on se comprend de mieux en mieux", débute Eric Jacques. (...)