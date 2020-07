Ce lundi 6 juillet, l’AS City Façade Schaerbeek célèbre son quart de siècle d’existence. 25 années au cours desquelles le petit club de quartier a bien grandi, pour s’offrir des montées à la pelle, décrochant même le titre suprême de champion de Belgique il y a de cela un an.

Un parcours incroyable que son président Abdellah Oulad, l’un des fondateurs du club, était loin d’imaginer lorsque cette petite équipe de quartier voyait le jour.

D’abord à l’Union

"A l’époque, nous étions un groupe d’amis qui avaient simplement envie de jouer au foot en salle. Nous disputions alors des matchs amicaux contre quelques-unes des bonnes équipes de l’époque et nous les battions. On s’est alors dit que l’on devrait peut-être créer une équipe, ce que nous avons fait en portant le nom Bienfaiteurs Schaerbeek. Nous avons débuté à l’Union belge avec une belle réussite dès nos débuts et six titres de champion consécutifs, nous emmenant alors jusqu’en D2. Nous avons joué la tête dans cette division durant de nombreuses années, jusqu’à décrocher le titre de D2 et la montée en D1 au terme de la saison 2008-2009. Nous avions un sacré coach, de très bons joueurs mais aussi d’excellents jeunes, ce qui nous a permis de vivre une belle année au plus haut niveau", se rappelle Abdellah Oulad.