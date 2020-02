Voilà une preuve que le groupe molenbeekois vit bien.

Il y a une semaine, sur la pelouse de Dender, le RWDM a prouvé qu’il avait de la ressource et que tous les joueurs présents dans le noyau étaient concernés. Face aux absences de plusieurs titulaires, Fred Stilmant a dû composer avec un groupe remanié mais a surtout pu compter sur des joueurs motivés et qui ont parfaitement rempli leur mission.

Sur le front de l’attaque, Traoré a livré une bonne prestation en pointe et prouvé que malgré les nombreuses arrivées sur le front de l’attaque, il pouvait revendiquer plus qu’un simple statut de réserviste, tout comme Ruyssen au sein de l’axe de la défense.

Cette motivation, cette implication, on l’a aussi vue dans le chef des frères Cabeke. Très peu utilisés ces dernières semaines, les jumeaux ont profité des absences pour montrer à leur entraîneur qu’ils étaient toujours là. La rage de vaincre d’Anthony est toujours présente et son attachement au RWDM se résumaient en une seule image, lorsqu’il a posé avec un drapeau du RWDM après la rencontre.

Cette rage, Geoffrey l’a quant à lui transmise au moment de fêter l’unique but de la rencontre avec les supporters. Un but chargé de symboles. "Personnellement, ce but m’a fait énormément plaisir. C’est une sensation que l’on ne connaît pas tous les jours en tant que défenseur et j’en suis d’autant plus ravi qu’il a rapporté les trois points à l’équipe. C’est une belle victoire qu’on a été chercher au caractère, malgré deux buts annulés avant celui que j’ai inscrit", confie celui qui n’avait plus été titularisé depuis le 30 novembre.

Replacé un cran plus haut qu’à son poste de prédilection, Geoffrey Cabeke fut le symbole de la motivation de tout un groupe, même de la part de ceux qui jouent moins. "On a montré beaucoup de caractère, de l’envie et surtout, que nous sommes un véritable groupe. Nous avons envie de nous battre, tous ensemble, pour essayer d’accrocher une bonne place au classement."

Le noyau

Sadin, Delacourt, Boujouh, Garlito ?, Dequevy, Libert, Senakuku (?), Walbrecq, Baume, A ; et G. Cabeke, Traoré, Mabika, Ruyssen, Nzinga, Massengo, Fabre, Guillaume, Bova.