Entraineur principal du Fémina White Star en Superleague, Audrey Demoustier a annoncé qu’elle quitterait ses fonctions en fin de saison après deux saisons à ce poste. Celle qui comptabilise 16 trophées en Belgique avec le Standard et le White Star a en effet été nommée ces derniers jours entraineur adjointe des Red Flames et deviendra aussi coach principal des Red Flames U17.

"Pour ces attributions, je ne commencerai que quand la saison sera finie en Superleague", explique Audrey Demoustier. "Je laisserai ensuite la place à mon successeur au Femina White Star pour me consacrer aux Red Flames. Il n’est en effet pas possible et compatible de cumuler les deux fonctions", conclut l’ancienne Red Flames aux 41 caps qui suit un cursus pour passer son diplôme UEFA A.