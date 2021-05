"Ce n’est pas parce que les incertitudes sont nombreuses qu’on va changer notre façon de faire."

La formation des jeunes reste le crédo de United Basket Woluwe. Avec un changement notable puisque Yvan De Vreught, coach de la TDM2 va aussi s’occuper de la R2 Dames.

"Ce n’est certainement pas par dépit. Mon aventure à la formation aux Giants d’Anvers va se terminer en juin au bout de deux années agréables et intéressantes. J’aurais pu rester mais pas dans les conditions proposées. J’aurai un peu plus de temps et l’idée est de construire chez les filles UBW ce qu’on a mis en place depuis plusieurs saisons chez les garçons. Pourquoi ne pas donner le boost qu’on a toujours voulu donner à notre section Dames ?" indique celui qui fit monter, à ses débuts de coach, les sections Dames&Hommes de Grand-Bigard.