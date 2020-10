Castors Braine 77-65 Kangoeroes boom

En quatre jours, il était impossible de révolutionner un jeu qu’on avait vu emprunté et parfois trop individualiste lors de la finale de la Coupe de Belgique. Mais les visages brainois ont montré davantage de sérénité ce mercredi soir à l’occasion de ce premier match de championnat face à une opposition privée de l’une des sœurs Aizsila (Kate) et de l’Américaine Landstrom.

En asphyxiant physiquement son adversaire, Braine (qui attend la Canadienne Alexander) a démarré en trombe.

Après avoir compté près de 16 unités d’avance (28-12 ; 9e) et consolidé leur avance au repos (43-30), les Brainoises ont perdu de leur superbe à l’image de de Souza moins servie et s’éteignant physiquement.

Peu en réussite aux 6,75m (3/17) mais beaucoup plus collectives qu’en Coupe (22 assists dont un tiers pour Carpreaux, meilleure joueuse sur le terrain), Braine subira le retour malinois à 49-41 (27e) et 57-52 (31e). Dans les problèmes à cause d’un déficit de concentration et d’une absence de lucidité au moment du dernier geste (19 pertes de balle), le team brainois s’est fait peur en grande partie à cause de lui-même. Avec la fantasque mais surtout altruiste et efficace Carpreaux, Braine a cadenassé son périmètre défensif pour se donner des paniers de confiance et s’offrir un premier succès longtemps contesté et pourtant incontestable : 77-65.

Tout est loin d’être parfait. La mentalité et les bonnes intentions peuvent témoigner des progrès de l’ensemble brabançon.

La confirmation est attendue ce samedi dans le Limbourg (Lummen) face à une formation moins dangereuse.

La fiche du match

Quarts : 28-14, 15-16, 14-19, 20-16.

Castors : 34/69 (3x3), 6/8 LF, 35 reb., 22 ass., 18 ftes. Hambursin 3-0, Aertssens -, Ramette -, CARPREAUX 7-10, Kapenga -, Brcaninovic 2-6, DE SOUZA 14-2, Samsam -, LISOWA 2-2, STARLING 8-6, Kreslina 0-8, TOURE 7-2.

Kangoeroes : 24/57 (5x3), 12/15 LF, 33 reb., 14 ass., ftes. HERING 4-2, Degens (-), MANIS 5-17, Jakovina 9-5, Aizsila K. (-), SKOBEL 2-4, Mense 2-0, Biczo -, MUKEBA -, Aizsila A. 4-4, KROSLEJ 4-3.