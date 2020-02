Le money-time, la spécialité du moment du RIV Brussels.

Samedi, le Palais du Midi a encore frémi. Le Royal IV a en effet enregistré une cinquième victoire d’affilée et un quatrième succès de rang acquis par trois points ou moins d’écart, c’est dire le scénario palpitant.

«On s’est fait peur. On a craqué collectivement sur quelques possessions mais on encaisse que 71 points sur l’ensemble du match. On est bien physiquement et mieux mentalement, cela sert dans les fins de match » convient Nicolas Joostens.

Son équipe menait 70-62 à 1’20’’ du terme avant de se faire rejoindre. «Il y a beaucoup de bons shooteurs chez l’adversaire et sur quelques actions ils rentrent 3 lancers d’affilée suivi d’un 2+1. On est à égalité à 16 secondes du terme. On prévoit alors un système et Benzouien le finit correctement. On n’avait pas prévu la transition ultra-rapide de l’adversaire sauf Tuluka qui parvient à contrer in extremis » résume le coach.

Sans Akbib (entorse du coude), son équipe est désormais 10e avec un match de moins que ses prédécesseuses. «Il nous reste 9 matchs, dont 3 en déplacement. Avec cet avantage de jouer sur son terrain, on est obligés d’être exigeants. On a recollé au peloton et il ne faut plus se cacher : on veut aller chercher les playoffs. Je vais résumer : il y a six équipes pour trois places encore vacantes » conclut le coach Joostens. Un programme qui passera par une nécessaire victoire au Spirou Charleroi, l’autre équipe francophone de la série. Ce sera vendredi prochain.

ROYAL IV BRUSSELS 73 LDP DONZA 73- 71