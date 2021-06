En espérant retrouver les parquets après plus d’un an d’abstinence, les équipes de Nationale (TDM1- TDM2) et Régionale (R1-R2) de la province Bruxelles – Brabant wallon ont connu quelques mouvements. Pas exhaustif, cet état des lieux renseigne néanmons une bonne part des transferts effectués.





Chez les pros

A Braine (Top Division Women 1), aux côtés de la pro Lisowa et de l’espoir anversoise Van Buggenhout (Phantoms Boom), les jeunes Hambursin, Kapenga, Ramette et Samsam ont resigné. Si Kato Aertssens a paraphé un contrat pour le Sparta Laarne, Marjorie Carpréaux jouera pour le compte de Enea AZS Poznan (Pologne).

Au Brussels (EuroMillions Basketball League), Hazard et Tshibangu restent. Deroover arrive (joueur et directeur technique pour l’école de Jeunes) et la direction tente de prolonger le Monténégrin Djurisic. Le coach Hanavan devrait également être conservé. Aucun Américain ne reste. Robeyns est parti à Liège. Les jeunes Vanstraelen (RPC Anderlecht TDM2) et Pouedet (Bavi Vilvorde (TDM2) évolueront en double affiliation.





En R1 dames

A Ganshoren, Nina Epis (Pepinster TDW1) et Amandine Hansenne (raison professionnelle) sont parties. Jill Van Meerbeeck aussi. Arrivent Lara Gaspar (Courtrai TDW1), Ena Musanovic (Castors R2), Eva Nguwo (Kain & Centre A.W.B.B.) et Sarah Quiaco (Spirou Ladies TDW1).

Au Rebond Ottignies, le coach Mulaba pourra compte sur les arrivées de Aurore Igot (Profondeville R1), Delphine Muylaert (Castors Braine R2), Claire-Anne Habimana (Rebond Jeunes) et Manon Balza (Ciney R1).

En Top Division Men 1

Thomas Creppy arrive au RIV Brussels. Junior Bonsenge (U21) intègre également le noyau.





En Top Division Men 2

Dans le même club du RIV Brussels, Estime Vangu (L1 Alost) et Isaac Bonsenge (Vilvorde TDM2) avaient confirmé leur retour au Palais du Midi en février dernier. Makamba pourrait partir en Erasmus. Dagher rejoint le RPC Anderlecht. Benoît Peeters arrive comme assistant de Loïc Van der Meiren.

Amin Chekaba (Uccle Europe P1), Killian Schwartz (Castors R2), Kevin Vanderperre (BC Asse-Ternat L1), Raymond Dagher (RIV TDM2) et Allan Scheers arrivent au RPC Anderlecht. Rayon départs, Nelson Louallah a signé à Willebroek, Muhitu au FB55 Ixelles (R2).

United Basket Woluwe enregistre la venue de Oscar Laurent (FA Jette R2). Le Royal Nivelles a dû revoir son budget à la baisse mais a gradé son effectif intact. Pour 2020-21, Nivelles avait signé Yannick Diop (US Lambusart TDM2), Clément Goffin (Spirou Charleroi TDM1), Maxime Renversez (US Lambusart TDM2), Benoît Vandersteen (BC Genappe R2) et Marvin Wutukidi (US Lambusart TDM2).





En Régionale 1

En Régionale 2 Dames

Waterloo (seul représentant brabançon) a, pour sa part, perdu Maxime Pfugler parti en Allemagne pour raisons professionnelles et enregistre l’arrivée de Thibaut Careme (Andenne R1).

United Basket Woluwe sera coachée par Yvan De Vreught. Roselyne Larock (VBL), Astrid Mehuys (Willebroek Landelijke 2) et Maurine Mongombe (Ganshoren Dames) arrivent. La R2 et les U16-U17 de Maxime Van Duüren collaboreront activement.

Gérard Legrand (coordinateur Jeunes) et Lurent François (coach R2 Dames) ont signé aux Castors Braine début avril. Kleopha Costa (Nice -France), Lisa Marblie (Centre A.W.B.B.), Clarice Marteau (SKW), Sophie Tilmant (Péronnes R2) et Séverine Vermeire (A.S. Saint-Augustin P1) ont signé. Delphine Muylaert évoluera au Rebond Ottignies (R1).

A Ganshoren Dames, Laura Dillien arrive de UB Woluwe (R2) pour épauler la P1 ou la R2. Lola Deneux (ex-UB Woluwe) pourrait revenir après quelques mois en France. Safia Irfan épaulera également la R2.

Le BC Genappe n’a pas conclu de transfert. Nouveau venu, le Royal IV Brussels pourrait pour sa part se renforcer dans les prochaines heures.

Ganshoren Dames et United Basket Woluwe sont versées en Régionale 2A.

Castors Braine, Royal IV Brussels, BC Genappe et Rebond Ottignies évolueront dans la même série : Régionale 2B.





En Régionale 2 Hommes

Le Canter a changé de coach puisque Raphael Saïd remplace Phivos Livaditis, très absorbé par le Brussels. Lekeux part aux Castors, Glineur part à l’étranger et Muhitu a pris la direction du BC FriendlyBulls 55 Ixelles. Hervelle reste au Canter qui enregistre les venues de Christopher Likongo et Uthan Awuah du Linthout.

Le club woluwéen enregistre justement un autre départ avec la signature de Walid Szylkrot aux Castors Braine R2. Le Royal Linthout se renforce avec la venue de Nicolas Neskens (Ecole P1 Anderlecht) et des jeunes U21 Martinez Tejero (Royal IV), Moreno Nunez (Royal Excelsior) et Diego Merino (Antwerp Giants).

Toujours drivé par le duo Lepez (8e saison) – Borremans (4e saison), le Fresh Air Jette a perdu Oscar Laurent (UBW TDM2), Jeremy Martin (arrêt), Anthony Kornwolf (P1 Brabant flamand) et Kevin Riobel (FB55 Ixelles). Des jeunes de Vilvode arrivent dont Louis Tessier.

Christophe Candi prenant la succession de Richard Scalais à la présidence du Royal Nivelles, la direction sportive de la R2 sera assurée par le coach Emilien Carion. Les joueurs Conotte, Jorion et Pancken arrêtent ou prennent des directions sportives différentes.

Kevin Riobel (Ecole P1 Anderlecht P1 / Fresh Air Jette R2) et Christian Muhitu (Canter Schaerbeek R2) rejoignent le FriendlyBulls55 Ixelles.

Les Castors Braine ont signé Walid Szylkrot (Royal Linthout), Bruno Bonacorsi (Morlanwelz), Mathias Caucheteur (BBC Brainois), Anthony Lenaers (Bavi Vilvorde Jeunes) et Dylan Lekeux (Canter Schaerbeek). Killian Schwartz est parti au RPC Anderlecht (TDM2), Alexy Degimbe et Cédric Martin rejoignent le Spirou en R2, Hugo Delys se dirige vers l’Olympic Mont-sur-Marchienne et Loïc Dewit prend la direction du BC Genappe Lothier.

Le BC Genappe enregistre le départ de Alain Diama. Quentin Schiettecate (Spirou Jeunes) et Loïc Dewit (Castors Braine R2) ont signé.

Nivelles, le Fresh Air, Castors Braine et le BC Genappe Lothier joueront en Régionale 2A. Le Linthout, le Canter Schaerbeek et le FB55 Ixelles évolueront en Régionale 2B.