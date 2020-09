Battu à deux reprises par Sprimont (69-83 et 70-60), le RPC Anderlecht est éliminé et jouera pour l’honneur sa dernière de rencontre (face à Waregem TDM1) de la poule C.

En Coupe AWBB, la P1 d’Uccle Europe s’est qualifiée pour les 1/32e de finale à l’issue de sa victoire la semaine dernière à Colfontaine (66-74).

Les hommes de Boualem Chekaba se rendent à Ninane (R2) le week-end prochain. Les 1/32e, c’est aussi l’objectif du Canter Schaerbeek, en déplacement ce mardi à Libramont (P1 +5).