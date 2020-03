Un corps sain dans un esprit sain pour les basketteurs de Woluwe et d'ailleurs.

Au repos forcé au plan du collectif, le basketteur (en particulier woluwéen) est choyé individuellement.

Du moins c’est la promesse du staff de coachs de United Basket Woluwe qui va proposer dans les prochaines heures à leurs joueurs mais aussi à tous les basketteurs qui le souhaitent des exercices quotidiens de préparation physique à faire chez soi.

Des exercices spécifiques avec ballon à faire en intérieur mais aussi aussi une formation de méthode de travail scolaire destinée spécifiquement aux sportifs.

Un lien sera disponible sur le site de United Basket Woluwe qui donnera accès à l’ensemble du matériel. Ces vidéos , articles et fiches d’entraînements seront mis gratuitement à disposition de tout un chacun. "(...) Dans chaque défaite, et par extension chaque crise ou situation difficile, il y a un espace pour apprendre et pour grandir, nous nous engageons à continuer notre rôle d’éducateur même en ces moments difficiles pour tout le monde", promet le staffing coach.