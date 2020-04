Sanfa et Tshimuanga ont rejoint des Schaerbeekois terriblement ambitieux.

Du physique, de l’adresse, de la créativité et de l’intransigeance défensive : les sept nouveaux joueurs du Canter devraient apporter ce qui manquait l’an dernier aux Schaerbeekois. Leur objectif sera d’accéder aux playoffs de Régionale 2.

"Il y a des gars qui m’ont contacté et d’autres que je voulais. Au final, j’ai eu un peu de chance. L’objectif sera les playoffs et pourquoi pas la montée."

Phivos Livadtis ne manque pas d’ambition et ne fait pas dans l’ambiguïté. "Hormis Bob Tshiteng, qui m’a été recommandé par Kandi, il n’y a pas de pari avec certaines arrivées. Tout est réfléchi. On avait des besoins à compléter. Je crois que c’est plutôt une chance d’avoir un effectif élargi. Tshiteng et Stacy Sanfa devront se remettre dans le bain, ils sont restés sans jouer l’année passée. Atrari aussi qui a été longtemps blessé. On aura besoin d’une période d’adaptation."

L'accent sur la défense

L’équipe a été basée sur les manquements observés par Livaditis qui avait repris le Canter à la mi-décembre ’19.

"On a ajouté du shoot avec Lekeux et Muhitu. On a de l’intimidation dans la raquette avec Kandi Mukole Tshimuanga et Bob Tshiteng. De la créativité avec Sanfa. De la polyvalence et de l’intransigeance défensive avec Glineur. Le jeune Carvalho jouera pour sa part en double affiliation avec le Brussels. Je l’ai connu quand je coachais la P1 de Neder; il me semble que la Régionale sera meilleure pour son apprentissage.» Les puristes se réjouiront du retour aux affaires de Stacy Sanfa. «Stacy, je ne doute ni de son talent ni de sa mentalité."

Le Greco-Bruxellois compte aussi sur les jeunes déjà présents dans l’équipe : "Je compte sur l’énergie de Tesch et la hargne de Atrari. Un gars comme M’Bilho se sacrifie naturellement pour le bien de l’équipe. Tursugian a aussi un bon profil défensif. » Le coach espère que son équipe sera taillée comme une forteresse : «Sa colonne vertébrale, ce sera la défense."

Qui sera premier club à Bruxelles ?

Si la saison prochaine devrait voir le Canter jouer les premiers rôles, la concurrence dans sa propre région s’est aussi affutée. "Le Linthout vient de P1 et jouera le maintien. Ses fers de lance sont un peu vieillissants mais toujours aussi talentueux si on songe à Strapart ou Vanpee. Je ne connais pas leurs transferts mais je sais qu’aller gagner au Poséidon n’a jamais été simple. Le Fresh Air sera un adversaire tout aussi sérieux. Je les vois à la fois comme un modèle en termes de formation et comme un concurrent très sérieux. J’ai beaucoup de respect pour le boulot accompli à Jette. Comme les autres années, avec le FBI, ce sera un peu la roulette russe. On peut s’attendre à tout. On sait qu’ils peuvent à tout moment recruter du lourd."

Les 3 clubs du BW très compétitifs

Le mentor schaerbeekois se méfie davantage des formations du Brabant wallon : "On ne connait pas encore les séries mais il ne fera pas bon voyager dans le BW. Pour moi, ce sera un niveau supérieur au niveau compétitif. Prenez Genappe, sur papier c’est peut-être aussi vieillissant mais ils ont pris Ilongo, un fameux catalyseur et autour c’est aussi talentueux qu’expérimenté. Nivelles c’est comme les Castors : ils misent sur une génération dorée de jeunes. Ce ne sera pas évident à aller les chercher."

Le noyau du Canter 2020-2021

Amin Atrari, Emmanuel M’Bilo, Mike Tursugian, Jérémy Tesch, William Muniama, Yannick Kalala. Arrivées : Stacy Sanfa (libre), Kandi Mukole Tshimuanga (Nivelles TDM2), Rayan Glineur (Fresh Air R2), Bob Tshiteng (libre), Dylan Lekeux (BC Genappe R2), Daniel Carvalho (double affiliation Brussels), Christian Muhitu (RPC Anderlecht TDM2).