Après le retour annoncé de Thomas Creppy au sein de la TDM1 du Royal IV Brussels , le club bruxellois a confirmé le retour de deux autres acteurs importants des montées en N3 et ensuite en N2 (TDM1).Isaac Bonsenge (en provenance du Bavi Vilvorde TDM2) et Estime Vangu (en provenance de Alost L2 - en photo -), tous deux 32 ans, reviennent au club et renforceront la Top Division Men 2. Ils apporteront à la fois leur expérience, leur taille et leur puissance à un effectif qui fait la part belle à la jeunesse du club.