Basket-ball: Swich à Tour et Taxis

"On a commencé à deux avec Terry il y a cinq ans. 20 stagiaires avaient répondu présent à Ganshoren.” Le chemin parcouru par Olivier Mulaba et Terry Deroover est beau et inspire le respect. Leur concept de SWISH a pris une belle ampleur en quelques années.

Encadrés par des formateurs de qualité et misant sur un matériel pédagogique à la pointe, leurs stages ont essaimé sur les territoires bruxellois, brabançon et namurois. SWISH a continué sa progression l’été dernier en intégrant le superbe site de Tour&Taxis, devenu Home of SWISH.