"Un de nos joueurs a malheureusement été déclaré, avec certitude, "positif" au Covid-19 ce mercredi 02/09/20. En conséquence, nos équipes concernées, qui s'entraînaient ensemble, et staffs ont été mis en quarantaine, avec test obligatoire, et leurs activités sont suspendues jusqu'au mercredi 16/09 inclus. Nous regrettons bien sûr ces annulations et remercions le CP Bruxelles - Brabant wallon de décommander les arbitres prévus ce samedi 05/09 à 10h30 et Basketball Belgium de bien vouloir nous préciser leur impact au niveau de la Coupe de Belgique."



Quatre rencontres devaient se dérouler prochainement

Samedi 05/09: U21 Régionaux RIVB – Kangoeroes (amical)

Samedi 05/09: TDM2 RIVB (+5) – Limburg United TDM1 (Coupe de Belgique)

Vendredi 11/09: Antwerp Giants B (+5) – RIVB (Coupe de Belgique)

Samedi 12/09: Ypres TDM1 – RIVB (+5) (Coupe de Belgique)

Olivier De Roy, le secrétaire du matricule bruxellois, a communiqué ce jeudi l’information suivante.