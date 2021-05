Après les annonces des transferts de Gaspar et Musanovic, Ganshoren Dames vient de signer deux autres arrivées très intéressantes. Sarah Quiaco (24 ans) arrive des Spirou Ladies. Elle vient dans la capitale pour terminer ses études dans une école de commerce. "Je la connais depuis les U12, des confrontations entre Cuesmes et BC Mons", explique le coach Carles qui avait déjà tenté de l’avoir dans son effectif. "C’est une joueuse polyvalente qui possède une mentalité incroyable. Elle a aussi côtoyé la D1 au Spirou Ladies. Elle sait défendre. Elle sait jouer inside. Sinon, c’est un poste 4-5 qui court et se bat. Ce sera une super coéquipière. Quelqu’un qui se donne les moyens pour arriver et qui veut tout gagner. J’adore ça."