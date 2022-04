Basket: Il n’y aura pas d’équipe bruxelloise au plus haut niveau la saison prochaine Bruxelles Christophe Kugener Ganshoren ne s’inscrira pas en playoffs et n’accédera pas à la Top Division Women 1. © Ganshoren

Second en Régionale 1 (après avoir signé un remarquable 19/19), finaliste de la Coupe AWBB et vainqueur de la première Coupe AWBB 3X3, Ganshoren Dames est réputé dans la région bruxelloise pour la qualité de sa formation. Depuis plusieurs semaines, planait la possibilité d’une inscription en playoffs de la R1 qui aurait entraîné une montée au plus haut échelon national féminin, la Top Division Women 1. Le club avait également sondé les pouvoirs publics régionaux pour obtenir un subside. Comme Ganshoren souhaitait évoluer dans un environnement plus approprié pour le haut niveau, il restait cet élément logistique ultra-important, la question de la salle. Celle de Ganshoren paraît désuette pour la TDW1. Partenaire et soutien de ses clubs, propriétaire d'infrastructures, la Ville de Bruxelles - qui a pris part aux discussions - n'aurait pas souhaité que Ganshoren concurrence ou remplace le basket féminin déjà présent sur son territoire. Ganshoren Dames Basket restera en R1. LE COMMUNIQUE DE GANSHOREN DAMES "Très tôt dans la saison, il est apparu que notre équipe R1 était en mesure de jouer un rôle majeur dans le championnat 2021-2022, aussi dès le mois de novembre dernier le comité de Ganshoren Dames Basket s’est préparé à une potentielle montée en D1. Pour accéder dignement à l’échelon supérieur, certaines conditions devaient absolument être réunies : un budget acceptable, des installations dignes de la division 1 et une logistique à la hauteur. Un rapprochement possible avec nos voisins du Phoenix Brussels (D1 Hommes) a très vite été envisagé et accueilli avec énormément d’enthousiasme par son président, André Dekandelaer, que nous remercions au passage. Malheureusement ce partenariat prometteur qui remplissait toutes les conditions requises et laissait entrevoir de belles perspectives a dû être abandonné pour des raisons indépendantes de nos volontés communes. Après une saison sportivement réussie, c’est donc avec une profonde amertume que le comité du GDB a décidé de ne pas accéder à la Division 1.

Il n’y aura pas d’équipe féminine bruxelloise au plus haut niveau la saison prochaine …"



Henri Govaerts

Président du Ganshoren Dames Basket

Pour le comité