Basket: Le BC Friendly Bulls Ixelles s'adapte et a repris les entraînements… en extérieur

Les jeunes du club mais aussi l’équipe de R2 s’entraînent en extérieur en attendant la réouverture des salles. Si les sports en extérieur ont pu reprendre, tout en respectant les différentes mesures imposées par le gouvernement, ce n’est pas le cas des sports en salle, toujours privés de leur terrain tant que les salles omnisports garderont leurs portes fermées. Face à cette situation, certains clubs ont décidé de prendre les devants pour tout de même proposer un semblant de reprise à leurs membres.



C’est le cas du BC Friendly-Bulls Ixelles, dont l’équipe première évolue en R2, qui propose désormais des entraînements collectifs à ses membres sur des terrains… en extérieur, comme il en existent quelques-uns dans la capitale. "Nous n’avons pas de terrain spécifique ou réservé pour nous, mais il existe plusieurs endroits à Bruxelles", confie Olivier Goossens.



Afin de garantir la sécurité de chaque participant, des règles strictes sont imposées par le club. "Avant de commencer l’entrainement, chaque enfant doit laver ses mains avec un gel hydroalcoolique que nous fournissons. La distance d’1m50 entre chaque enfant est respectée alors que l’entraîneur reste à quatre mètres. Chacun amène son propre ballon et nous proposons des exercices techniques, de maniement de ballon, toujours sans contact. A la fin de l’entraînement, chaque enfant doit à nouveau se laver les mains."



Ce retour, même s’il n’est pas idéal, était nécessaire pour le moral des jeunes basketteurs. "On a opté pour cette reprise en extérieur car les gamins avaient besoin de se revoir après deux mois et demi de confinement. C’était important pour le moral, pour retrouver de l’énergie. Dans le contexte actuel, le sport est le meilleur des médicaments."



Cette reprise en extérieur, elle est temporaire, les clubs espérant un retour dans les salles assez rapidement. "La situation est encore très floue mais à notre niveau, le basket n’est pas un événement de masse et nous espérons pouvoir retrouver nos salles."