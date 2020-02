Le RPC enregistre un 8e succès qui lui donne tout espoir en bas de la TDM2B.



BELLEFLAMME 60 - RPC ANDERLECHT 78

Le RPC va-t-il faire coup double ce week-end ? Il a en tout cas rempli sa part du contrat en triomphant de la lanterne rouge liégeoise, un seul succès au compteur et qui se dirige vers la Régionale 1 «On compte sur le leader Kontich pour ne pas faire de faire de cadeau à Hasselt, qui nous précède au classement et qu’on rejoindrait à huit succès» espère le coach Monsieur qui voit son équipe monter dans les tours ces dernières semaines. En évoluant de la sorte, le classement du RPC devrait subir une belle embellie car la spirale est résolument positive.

«En décembre, on avait déjà réussi à obtenir deux succès d’affilée. La semaine dernière, on l’emporte face à une très forte équipe de Kangoeroes. Ici, on dit Belleflamme condamné mais ils vendent chèrement leur peau et peu d’équipes sont venues gagner ici de 18 unités. »

Un succès, acquis sans Louahala convalescent ni El Khounchar blessé, qui s’est dessiné en seconde mi-temps après avoir eu une légère période de flottement au bout des vingt minutes initiales. « On n’est pas mal. On mène de 8 points, on aspire à avoir 10 d’écart. L’adversaire liégeois intercepte le cuir et inscrit un superbe triple. Bref on regagne les vestiaires avec +5. »

Après 30-35, c’est le collectif anderlechtois qui fera la différence. Individuellement, l’intérieur Ahanda fera très mal aux locaux (60-78). «On a très bien recommencé et on ne s’est pas déconcentré. Je pense qu’on aura dans le dernier quart près de 24 points d’avance. Notre succès est mérité. Il nous permet de préparer dans la sérénité ce double affrontement en finale de Coupe AWBB et en championnat face à Sprimont », conclut Laurent Monsieur.

Quarts : 9-14, 21-21, 12-19, 18-24.

RPC : MADOKI 10, Kanda-Boko 12, LORIS 9, Louahala (-), D’hont 4, VANDERKELEN 6, Mukoko 2, MOTTE 5, Wanet 2, COOLS 6, Ahanda 22.