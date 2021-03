Le formateur Steve Ibens passait ses vacances en Espagne. A l’occasion, il visitait des centres de formation dans le pays et noircissait son calepin. Professionnellement, Olivier Goossens amène en terre ibérique depuis plus d’une décennie des stagiaires qui pratiquent le basket pendant les vacances scolaires. Steve a donné un conseil, puis un coup de main et les deux hommes sont toujours restés en contact.Steve Ibens (coach en sélection nationale, coach des U21 et de la TDM1 de Guco Lier) sera Head coach du projet du Baskethall 55 Academy que Olivier Goossens (coach et président de Friendly Bulls Ixelles) dirige. La plupart des sessions auront lieu au Baskethall 55 de Beersel. "observe Steve Ibens. "résume le CEO bruxellois Goossensénonce Olivier Goossens qui s’est entouré d’un Head coach réputé. "

En train de dispenser un entraînement ce samedi à trois espoirs de la région anversoise, Ibens – ancien joueur et coach de D1 – connaît la musique. Comme dans son job (professeur), Ibens adore transmettre. Et les jeunes gars de Lier et Malines présents sont demandeurs. La formation reste le leitmotiv de Ibens. "On est à quoi 35 minutes de la région anversoise et ces espoirs ont envie de se donner les chances et les moyens pour réussir. La structure de Baskethall 55 Academy est indépendante des clubs. Elle rend service aux jeunes qui veulent progresser et qui rêvent d’être pro un jour."

Ibens est un grand défenseur du travail individuel. "Il faut les deux car sans schéma collectif, on n’arrivera pas. Aujourd’hui en Belgique, on a de bons coachs mais on ne boost pas assez le travail individuel. Regardez la nouvelle génération de Lions comme Lecomte ou Obasohan. On voit par les fondamentaux individuels qu’ils possèdent qu’ils ont bossé d’une façon différente."

C’est vers l’école de formation espagnole que le duo tend en termes de méthode. Steve a visité les centres de formation de Badalone et Barcelone. "Les Espagnols sont au top", martèle-t-il. Durant les vacances de Pâques, des échanges pourraient avoir lieu avec les centres de Séville et Badalone. Dédiée aux U12,U14 et U16, l’académie se basera sur un socle de 5 piliers. En premier lieu, la vision sportive : "Donner le moyen au jeune d’être bon dans sa discipline en insistant à la fois sur le développement individuel et les fondamentaux collectifs. En second, assurer un bien-être mental au basketteur. En troisième, le conscientiser et le sensibiliser à l’emploi et la bonne pratique des réseaux sociaux". "Et en quatrième lieu", poursuit Olivier Goossens. "On veut favoriser un esprit sain dans un corps sain avec des conseils au niveau nutrition. En dernier lieu, on veut apporter une aide scolaire notamment au niveau de la remédiation et du renforcement en langue. Nos coachs donneront leurs entraînements dans leur langue", résume Goossens.

Steve Ibens aimerait commencer avec des plus jeunes. Il dresse un constat alarmant, pas propre aux seuls jeunes basketteurs : " On observe que certains de nos jeunes de 16 ans sont bons mais pas assez formés. L’âge est important pour travailler en profondeur. On s’entraîne pas assez en U10-U12. De nos jours, nos jeunes sont trop distraits par les Smartphones, les playstations et des dizaines d’autres loisirs. On va proposer à ceux qui veulent de venir apprendre en s’amusant." Ni Steve Ibens ni Olvier Goossens ne veulent se substituer aux clubs La B55 Academy se veut un complément et une plus-value. " On veut commencer avec des jeunes et faire du qualitatif. Il y aura maximum 10-12 joueurs par catégorie. L’idée globale, c’est d’en faire de bons basketteurs et qu’ils réussissent dans leur sport mais aussi qu’ils puissent se débrouiller plus tard dans la vie. On a envie que les gamins puissent aller jouer au niveau qui leur correspond le mieux. On aimerait que dès qu’il monte sur un terrain, le basket soit comme un réflexe", signale Goossens. Signe des temps et de la motivation qui l’habite, son club du Friendly Bulls Ixelles deviendra le Friendly B55 Ixelles. Les couleurs du club deviendront les mêmes que celles de l’académie : vert et noir. Et pour les très bons jeunes qui deviendraient de redoutables académiciens, Olivier Goossens a déjà pris langue avec les clubs pros de Castors Braine et du Spirou Charleroi pour songer à une passerelle.