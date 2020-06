Un projet ambitieux et qui répond à une demande emmené par Olivier Goossens (FBI).

Comme tous les autres sportifs, les basketteurs ont des fourmis dans les jambes à l’heure actuelle. "C’est en dirigeant un entraînement il y a quelques semaines sur le terrain en plein air de Beersel que j’ai eu la puce à l’oreille", indique Olivier Goossens. "Le terrain a été fermé par les autorités tellement il y avait du monde. J’avais envie de m’impliquer dans un projet qui fasse avancer la balle orange. En tant que dirigeant de club, je sais par exemple qu’il y a de jeunes joueurs motivés qui sont toujours en demande de séances supplémentaires. Le problème, c’est souvent l’infrastructure. Encore plus quand la saison a commencé".

A l’instar de ce projet par et pour des coachs, Olivier Goossens veut apporter sa pierre à l’édifice. Il s’est mis en quête d’infrastructure pour les joueurs de la capitale.

"J’ai trouvé dans un zoning à Lot un espace de 200m². C’est à 5 minutes du ring, à 5-10 minutes de Uccle, à 10 minutes de Braine-le-Château, à 15 minutes de Braine-l’Alleud et d’Anderlecht", explique le coach-président de Friendly Bulls Ixelles. "On va proposer à partir de fin août un demi-terrain de 3X3. Le terrain disposera du revêtement officiel des compétitions 3X3. Il y aura des vestiaires et des douches. On va organiser des tournois, des sessions individuelles et les joueurs pourront le louer tout au long de l’année. On a aussi un grand parking. Il y aura aussi des clinics. Je pense aux coachs Yvan De Vreught, Marc Van Peteghem, Steve Ibens ou Christophe Beghin avec qui je suis en contact."

Celui qui est responsable de l’animation au Spirou Charleroi veut faire de son terrain un endroit incontournable sportivement et extra-sportivement. "Il y a un étage et diverses possibilités. Les sociétés pourront organiser et fêter des événements, on pourra le louer pour des dîners de clubs ou des fêtes d’anniversaire. Il y aura un bar et un écran de tv géant pour la diffusion de matchs."

Le G.O. promet des tarifs abordables "et un équipement du partenaire textile de ma société Geo Holidays pour ceux qui prendront un abonnement".



On pourrait penser à l’énoncé du concept que BasketHall 55 est un clin d’œil au tournoi parisien de streetball du Quai 54 mais à l’autopsie, rien de tout ça. "En fait, dans le zoning de Lot, le hangar occupé sera le n°55", conclut Olivier Goossens.



La fin des aménagements est prévue pour fin août, l’inauguration devrait avoir lieu début septembre.