En octobre dernier, Aurélie Czekalski, députée MR au Parlement bruxellois, interrogeait Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles Capitale, sur l’évolution d’une résolution relative à l’élaboration d’un plan "jogging bruxellois" visant à encourager sa pratique. Nommé Be Running, ce plan a bel et bien vu le jour en ce début d’année et aujourd’hui, perspective.brussels, en charge du projet, est en mesure de proposer une carte idéale des parcours reliant tous les parcs bruxellois à la promenade verte et/ou au Canal, répertoriés comme axes structurants pour les runners.