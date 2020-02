Bruxelles100% Web Benamar après son but de 40 mètres contre Braine: "J’espère qu’il y en aura d’autres encore" Sébastien Sterpigny

À peine arrivé à Kosova, le joueur a déjà marqué les esprits.



Lors des derniers jours du mercato, le Kosova Schaerbeek a renforcé son effectif avec les arrivées de deux joueurs: Giscard Nkaji et Abdenour Benamar. Ce dernier, ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise, passé par Pepingen-Hall, la Louvière, El Houcima (D1 maroc) ou encore Utrecht aux Pays-Bas, était déjà titulaire ce dimanche pour la réception du RCS Brainois.



Une première que le joueur et les spectateurs présents au match ne sont pas prêts d’oublier puisqu’il nous a offert un but de classe mondiale. Un lob de près de 40 mètres qui a laissé l’expérimenté Baguette sans voix. "Il s’agissait de mes premières minutes avec ma nouvelle équipe et cette première apparition est marquée par ce but. Quand j’ai vu le gardien un peu avancé, je n’ai pas réfléchi et j’ai tenté une frappe en première intention. Dans ces cas-là, c’est tout ou rien mais comme j’aime le dire, la chance, elle se provoque. J’ai réussi à la provoquer et j’espère qu’il y en aura d’autres encore", nous a-t-il confié après son superbe but.



Un but qui rapporte finalement un point à son équipe puisque les Brainois étaient parvenus à égaliser quelques minutes plus tard. " C’est une déception de ne pas l’avoir emporté mais au décompte final, nous pouvons êtres satisfaits de prendre un point, d’autant que nous avions concédé un penalty en début de match. Cela reste positif pour la suite", ajoute le joueur, bien décidé à aider Kosova à obtenir son maintien au terme du championnat.