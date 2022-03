Alors que la saison se termine, le CTT Royal Alpa est déjà tourné vers la prochaine et la composition de sa future équipe de Superdivision. Une équipe qui ne comptera plus dans ses rangs David Henkens et de Robin Saudemont. "On note avec tristesse les départs de David Henkens et de Robin Saudemont qui joueront du côté du Luxembourg. Le club les remercie chaleureusement pour les efforts fournis durant ces quelques saisons au club", indique l’Alpa.

Par contre, Chris Doran et Admir Duranspahic prolongent l’aventure. "Le Britannique fera encore vibrer le public l’an prochain, en simple affiliation. Pareil pour Admir Duranspahic qui continuera d’évoluer sous nos couleurs, en double affiliation. Nous sommes ravis de ces prolongations."

Rayons nouveautés, le club schaerbeekois a frappé un grand coup puisqu’il acte l’arrivée de Benjamin Rogiers. "Il s’agit de l’actuel 10e joueur belge, bien connu des amateurs de la balle blanche, qui évoluait au Logis Auderghem et au CTT Bruille lors des saisons précédentes."

Un sacré renfort qui doit permettre à l’Alpa de franchir un nouveau cap. "Benjamin Rogiers, c’est aussi un palmarès comme on en a rarement connu dans nos installations. Il est série A depuis l’âge de 16 ans, membre de l’équipe nationale senior de 2008 à 2013. Son meilleur classement : A3, juste derrière Jean-Miche Saive et Yannick Vostes. Vice-champion de Belgique en 2014, de multiples titres nationaux en catégories jeunes, demi-finaliste du Pro Tour de Biélorussie en 2009… Il va nous permettre de renforcer un noyau déjà très compétitif."