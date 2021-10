Après des passages par l’Olympic, le FC Liège et Visé, Sindou Cissé a posé ses valises au FC Saint-Josse. Celui qui avait vécu de belles saisons au RWDM et connu deux titres avec les Molenbeekois, repart de la P1, pour retrouver le plaisir de jouer, pour poser les bases de son avenir aussi.

À 27 ans, il a mûri et sait ce qu’il veut. "J’avais besoin de retrouver un peu de stabilité après des aventures plus mitigées après mon départ du RWDM. J’ai été séduit par le projet de Saint-Josse, ils veulent monter et j’aimerais les aider dans cette aventure. Et pourquoi pas grandir avec eux", confie-t-il.