Jihad Laït et Nikola Samardzic ont fait leurs classes de basketteur à Ganshoren. Leur camaraderie achoppe aujourd’hui d’un joli projet.

"On veut bouger pour notre région. Il y a un potentiel énorme à Bruxelles. L’idée n’est pas de faire parler de nous. Si chacun bougeait un peu à Bruxelles, le basket s’en porterait mieux. Parfois, les jeunes ont un talent incroyable mais faute d’infrastructure ou parce qu’ils sont mal entourés, ce potentiel n’est pas exploit", observe le second nommé.

Très actifs dans le conditionnement physique (Jihad) et le coaching (Nikola coache les juniors régionaux et la P2 au Fresh Air Jette), les deux compères de 29 ans lancent le concept BLKN Performance, des sessions individuelles avec des exercices de perfectionnement technique et du travail sur les performances physiques.

"On lance notre projet maintenant alors que le basket amateur est à l’arrêt", continue Nikola. "Une vidéo va suivre et montrera un premier aperçu de ce qu’on proposera. On disposera d’un terrain de basket dans la région de Bruxelles-Capitale. On sera à l’écoute des attentes et des besoins du jeune mais il y aura nécessairement un volet physique, c’est devenu quasi-obligatoire dans le basket moderne. Chacun a ses spécialités mais on combinera aussi nos actions."

D’où vient le nom choisi : BLKN Performance ? "BLKN, c’est la réduction de Balkans et ça nous résume bien. Jihad est un préparateur physique qui fait les choses de façon très professionnelle. Il a joué en Nationale et a une vraie éthique de travail. Il voit aussi de près la rigueur de son frère Fayçal actif en TDM1 et qui a fait partie d’un noyau pro. Moi j’aime bien la rigueur de l’ancienne école yougoslave de basket," explique celui qui a suivi de près (voire couvé) les premiers dribbles de ses frères Milan et Vukan, pros aujourd’hui au Spirou Charleroi.