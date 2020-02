Dimanche, les deux équipes s’affrontent dans un véritable match de la peur.

Nous aurons droit à un véritable match de la peur ce dimanche du côté de Boitsfort où la formation bruxelloise, lanterne rouge, recevra Waterloo, 14e. Si les Boitsfortois semblent condamnés à la relégation en P2 avec huit petites unités au compteur, les Waterlootois (15 points) n’auront pas le droit de se louper. "C’est un match à ne pas rater", lance Amaury Toussaint, le coach de Waterloo. "Nous entamons un sprint final avec dix matchs capitaux par rapport à notre situation. Cette rencontre à Boitsfort doit être le début d’une opération sauvetage qui passe par une victoire ce dimanche. Il n’est pas encore trop tard mais il est plus que temps."

Car il paraît inconcevable de voir Waterloo basculer en P2 au terme de la saison. "La P2, on n’ose pas l’imaginer. Bien sûr, c’est dans les têtes, mais on n’en parle pas car je suis convaincu qu’on peut le faire. La situation est difficile et alarmante mais pas désespérée. Il reste assez de matchs et le calendrier nous permet d’y croire. La prestation contre le Crossing doit nous donner un boost."

Les Waterlootois sont donc loin d’être résignés. "L’état esprit est bon, on a enfin récupéré pas mal de joueurs et pu s’entraîner à 20 joueurs mardi. On sent qu’il y a une grosse envie de la part de tout le monde."

L’envie, elle est aussi présente dans les rangs de Boitsfort. Mais avec seulement huit points au compteur, Philippe Droeven et ses joueurs savent qu’ils sont condamnés à la relégation en P2. "À moins que l’on assiste à 14 faillites, je ne vois pas comment Boitsfort peut se sauver", concède son entraîneur. "La P2, on en parle, on s’y prépare et dès que j’aurai le feu vert du président, on commencera à préparer l’équipe pour la P2. Car l’ambition ne sera pas d’y jouer le milieu de classement mais bien de remonter le plus vite possible."

Malgré tout, Boitsfort veut soigner sa sortie. "Notre objectif c’est de ne pas terminer derniers. Pour ça, il faut prendre quelques points et enfin aller chercher cette fameuse victoire. Dans cette mission, je pourrai compter sur des joueurs toujours motivés, comme le prouve l’entraînement de cette semaine où ils étaient 20."