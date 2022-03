L’envie de passer à autre chose était devenue trop forte pour Olivier Goossens, le coach-président du Friendly Bulls Ixelles 55. «Physiquement et mentalement, je cours comme un fou avec mes stages et mes séjours sportifs à l’étranger. En plus en tant que coach, je constate que le basket – qui est ma vie et mon métier – est plus perçu par certains une activité hebdomadaire que comme un véritable hobby. Avant d’être dégoûté ou de continuer contre ma volonté, je préfère passer la main.»

Le nouveau coach de la R2 ixelloise sera Boualem Chekaba, actuel second de la P1 et finaliste de la Coupe de Brabant avec Uccle Europe. «Je serai au service de Boualem. Je l’accompagnerai et je l’aiderai sans aucune pression comme assistant quand mes activités le permettront. Boualem coachera également nos U21 régionaux. »

En plus de développer son BasketHall 55 à Beersel (un demi-terrain consacré à du 3x3, des stages ou des entraînements spécifiques), Olivier Goossens coachera les U14 régionaux du FBI et s’occupera davantage de la communication et du marketing pour son club.

Marc Van Peteghem, qui était assistant-coach en R2, travaillera pour la structure BasketHall55 et est à la recherche d’un nouveau défi en tant que coach. Gabriel Moors reste le coach de la P1 ixelloise.