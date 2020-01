Les instances de la Fédération Wallonie Bruxelles ont voulu mettre à l'honneur la boxeuse et son projet Jah Boxing Academy.

Un projet qui entend briser les préjugés et les discriminations en favorisant la pratique de la boxe auprès des filles, la mixité dans le sport, la transmission des valeurs de respect et de persévérance ainsi que l'émancipation des filles.

© D.R.



Depuis de nombreuses années, la boxeuse bruxelloise Sanae Jah se bat pour développer la boxe féminine dans la capitale. De par ses prestations sur la scène belge et internationale, la Bruxelloise dispose d'un certain aura dont elle use pour améliorer l'image de la boxe féminine auprès du grand public et ainsi permettre à toutes celles qui voudraient se lancer dans cette discipline d'en avoir l'occasion.Ce mercredi, son combat a été reconnu par le Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles qui lui a remis le Prix du Parlement pour la promotion du sport féminin, récompensant son projet Jah Boxing Academy mais aussi son investissement pour le sport au féminin et la boxe en particulier.