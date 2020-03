Exempte de premier tour, la Bruxelloise affronte ce lundi à Londres dans la course aux Jeux une boxeuse qui l’avait battue en 2018.



Si toutes les disciplines sportives sont à l’arrêt dans notre pays, et dans bien d’autres endroits du monde, ce n’est pas le cas à Londres où le tournoi qualificatif européen de boxe pour les Jeux Olympiques se tient actuellement. Parmi les Belges désireux d’obtenir leur billet pour Tokyo 2020, on retrouve la Bruxelloise Sanae Jah.

Un tournoi qui a bien débuté pour notre boxeuse puisqu’il a été exempte de premier tour ce samedi. “31 filles sur les 32 étaient présentes, il y a donc eu un tirage au sort pour voir laquelle serait bye et le sort a été clément avec Sanae”, précise Jean-Christophe Van Ghysegem, son mari et un de ses coachs.

Du coup, c’est ce lundi que la Bruxelloise débutera son tournoi qualificatif. Et pour l’occasion, elle retrouvera une boxeuse dont elle a croisé la route en décembre 2018 : la Serbe Nina Radovanovic. Une adversaire qui n’avait pas laissé un bon souvenir à Sanae Jah puisque la Bruxelloise avait été battue lors d’un gala organisé au Palais 12.

“J’attendais ma revanche depuis longtemps. C’est l’adversaire idéale pour moi dans ce tournoi qualificatif”, précise Sanae Jah.

Boxer la Serbe dans un tournoi qualificatif pour les JO devrait offrir un tout autre combat que celui qu’on avait vu au Palais 12. “C’est une bagarreuse, une provocatrice, ce que les arbitres d’un tournoi olympique n’apprécient pas, eux qui préfèrent une boxe propre. Si je ne rentre pas dans son jeu, mon adversaire devrait rapidement être sanctionnée par les juges, ce qui viendrait perturber son style de boxe. Je sais ce que je dois faire pour l’emporter. Si je remporte ce combat, je ne serai plus qu’à un combat des JO.”

Organisé à Londres, ce tournoi a pu se tenir, malgré la pandémie de coronavirus. “Dans les hôtels, tout est désinfecté en permanence et dans les restaurants, les serveurs portent gants et masques. Dans les rues, on ne sent pas de paranoïa mais plutôt un pays qui a pris des mesures drastiques et préventives pour ne pas connaître ce que d’autres pays vivent.”