Le Schaerbeekois, qui a livré une bonne préparation, vise un top 8 à Londres.

Vasile Usturoi piaffe d’impatience à l’idée de monter dans l’Eurostar, ce jeudi, direction Londres pour le tournoi européen de qualification olympique. Revenu au premier plan en 2019 après une longue série de blessures, le Schaerbeekois de 22 ans espère prendre la plus belle des revanches sur le sort en décrochant une place au sein du Team Belgium, qui s’envolera cet été pour les Jeux olympiques de Tokyo.

"Je sors d’une grosse préparation de plusieurs mois qui m’a conduit à Sofia, à Madrid et à Sheffield, indique Vasile, qui émarge à la catégorie des -57 kg. En Bulgarie, on a même enchaîné le stage avec un gros tournoi international. J’ai le sentiment d’être prêt à 100 % pour ce défi, les récentes sensations sont très bonnes. Physiquement, mentalement, tous les paramètres sont au vert !"

Ayant fait ses classes à la Brussels Boxing Academy, où il est resté quatre ans, avant d’émigrer il y a un peu plus de deux ans vers Anvers et le BIM Merksem cher à son entraîneur, Hubert Fierens ("Je fais le trajet en voiture presque quotidiennement, cela ne me pose pas de problème"), Vasile Usturoi, qui compte 31 victoires en 42 combats, peut s’appuyer sur une belle expérience prise lors des Jeux européens, en juin dernier, à Minsk. "Après un an et demi d’absence en raison d’opérations à la main et au pouce, peu de gens s’attendaient à ce que je passe un tour aux championnats d’Europe mais, alors que je n’étais pas favori, j’ai livré un bon premier combat. Malheureusement, je perds ensuite contre l’Anglais en huitièmes, ce qui m’a laissé un peu sur ma faim."

À Londres, deux victoires devraient lui permettre d’asseoir sa qualification olympique. "J’espère que le tirage au sort me sourira, parce qu’il faut toujours un peu de chance dans ce genre de grande compétition. Et pour le reste, c’est la forme du jour qui décidera ! Mais j’ai bon espoir."