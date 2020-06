Après les dames et les jeunes, c'est au tour des équipes seniors masculines de connaître leur futur série.





© DR

Les joueurs de Bruxelles et du Brabant wallon l'attendaient avec impatience, la proposition des séries provinciales seniors masculines a été dévoilée pour les P1, P2 et P3. A noter que Wavre Sports est toujours inscrit en P1, ce qui pourrait évoluer si la faillite du club venait à se confirmer et permettrait à l'ES Braine d'accéder à la première provinciale.