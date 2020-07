Formé à Anderlecht avant de transiter par Genk et puis Tottenham, Brandon Tchapo s’est récemment offert une pige du côté du RCS Brainois, où il n’a jamais vraiment eu l’occasion de s’exprimer. À la recherche d’un nouveau défi, sollicité par des clubs de Nationale 1 et D2 ACFF, l’attaquant au parcours atypique a finalement décidé de rejoindre le projet bruxellois de Durbuy.

Brandon, qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre les rangs du club de Durbuy ?

"La raison principale qui m’a poussé à rejoindre Durbuy, c’est la présence d’Esmaïl Rezki. Un homme qui a bonne réputation, de nature simple, humble et qui paraît loyal. De plus, Monsieur Rezki a répondu favorablement à mes intentions. J’adhère à son projet et à la vision qu’il a. C’est pour ça que j’ai décidé de mettre mon talent à son service."

Vous avez reçu d’autres sollicitations ?