Ce dimanche, c’est à Forest que les amateurs de cyclisme se retrouveront, pour participer à la finale du Brussels Hill Climb Challenge. Un moment attendu par beaucoup, et une première pour la fédération Cycliste Wallonie Bruxelles, dont se réjouit Ludovic Draux. "J’ai eu récemment un contact avec les responsables de l’organisation. Le courant est rapidement très bien passé et on a de suite trouvé des terrains d’entente. La FCWB sera présente ce dimanche et le Brussels Big Brackets, club organisateur de l’événement, rejoindra notre fédération dès la saison prochaine. En attendant, ce dimanche, avec un concept très original qui ne peut que séduire, on espère la grande foule du côté de la rue du Mystère pour ce contre-la-montre en côte. Les 300 mètres à gravir vont faire mal aux mollets !"