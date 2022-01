À peine engagé, Ludovic Draux prend son bâton de pèlerin et s’en va à la rencontre des autorités pour assurer la mission principale de sa fonction : relancer le cyclisme en Wallonie mais aussi à Bruxelles ! "La discipline ne se porte pas au mieux, il faut le reconnaître, mais il existe du potentiel. La Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles veut se donner les moyens de se relancer et de dynamiser le cyclisme. Le potentiel existe, il suffit simplement d’aller le chercher là où il est, de créer des choses et la relance aura lieu."

Alors, ce lundi, il rencontrera les autorités bruxelloises pour une première prise de contact, pour prendre le pouls et émettre des idées et des projets. "Bruxelles fait beaucoup pour la mobilité douce, c’est donc le moment de rebondir là-dessus et d’y développer la petite reine. Des initiations pour les enfants, mais aussi des tests et même des épreuves pour donner l’envie, et proposer des compétitions qui attirent toujours de nouveaux membres et créent des vocations."

Dans ses cartons, Ludovic Draux a des idées séduisantes. "Organiser une course à l’Atomium ou au Cinquantenaire, ce serait quelque chose de formidable. À l’Atomium, on peut y rouler sur des voiries qui peuvent être facilement fermées à la circulation, il n’y a pas beaucoup d’habitations, mais cela pourrait drainer du monde !"

Le Bruxelles tour est également dans le viseur. "Actuellement l’organisation n’est pas mise sur pied sous l’égide de la fédération. Cela pourrait être une bonne chose qu’à l’avenir, ce soit le cas !"

Mais ce n’est pas tout, une grande épreuve de vélo pour tous au départ de la capitale ne serait pas pour déplaire à Ludovic Draux qui a également d’autres projets. "Des sorties nocturnes dans la capitale, à l’instar de ce que l’on a pu voir par le passé avec le roller. Des critériums en soirée, ou d’autres choses pour mettre le vélo au premier plan."

Forcément, ce n’est pas dès ce lundi que tout se décidera, mais avec cette entrevue, Ludovic Draux aura à cœur de montrer les intentions sportives et cyclistes de la Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles vis-à-vis de Bruxelles.