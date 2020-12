Les chaussures de course signées de Vincent Kompany pour le meilleur coureur

Comment participer via Strava?

Sur votre smartphone, allez sur : Play Store pour Android ou App Store pour Apple, téléchargez l’application Strava et créez un compte. Vous pouvez créer un compte gratuit (l’option payante peut être ignorée).

Ouvrez l’application et cliquez sur Explore puis sur l’onglet Clubs. Entrez dans My Club = My Future 2020 et participez au challenge ! https://www.strava.com/clubs/myclubmyfuture2020

Plus d’informations sur le site web du club: https://bxrepresent.com/nl/cips/bx-challenge





De nombreux clubs amateurs à Bruxelles, et dans toute la Belgique, font face à des problèmes financiers dûs la crise sanitaire. Privés de revenus, de plus en plus confrontés à des parents qui demandent le remboursement des frais d’inscription, les clubs sportifs amateurs se retrouvent dans une situation désastreuse. Sans oublier un confinement qui pèse de plus en plus sur le moral des jeunes, privés de leur sport favori., confirme Anne-Charlotte Mauroy, coordinatrice générale de BX Represent, le projet social-sportif de football créé en 2013 par Vincent Kompany.Afin de sensibiliser les gens à la situation et de donner un sentiment de solidarité aux jeunes, BX Represent a lancé une course solidaire online sur Strava. Les joueurs, coachs, bénévoles et supporters sont invités à courir individuellement lors du challenge “My Club My Future”, l’objectif étant d’atteindre les 2020 kms parcourus au cumulé.explique Anne-Charlotte Mauroy, ravie de constater que l’initiative est déjà soutenue par plusieurs clubs à Bruxelles mais aussi au-delà de la capitale.Le 20 décembre, tous les kilomètres seront additionnés et les résultats seront annoncés en ligne.