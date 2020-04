C'est désormais officiel, le FC Femina White Star évoluera en Super League © dr Bruxelles Sébastien Sterpigny

La Commission des licences de l'URBSFA a confirmé que les Woluwéennes évolueront bien au plus haut niveau.



C'était dans l'air depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel, le FC Femina White Star Woluwe évoluera en Super League la saison prochaine, soit le plus haut niveau du football féminin en Belgique. Un résultat qui vient récompenser des années de travail pour les pensionnaires du stade Fallon et une nouvelle étape qui leur permettra de continuer à grandir.



"La Commission des licences de l'URBSFA a pris sa décision: 10 clubs pourront participer la saison prochaine au plus haut niveau de la compétition de football féminin. Aux 6 clubs actuels s'ajouteront Eendracht Aalst et le Femina White Star Woluwe (2 premiers de D1 cette saison), ainsi que Zulte Waregem et le Sporting de Charleroi (clubs de Proleague)", précise le FC Femina White Star sur sa page Facebook.