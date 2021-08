Après pratiquement un an d’absence, le football provincial reprend ses droits. Entre excitation, gestion du noyau et de l’infirmerie, mercato et ambitions, on sent que la P1 version 2021-2022 s’annonce plus indécise et passionnante que jamais. Pour l’occasion, nous avons pointé les forces en présence et les facteurs qui influenceront le déroulement de ce championnat en compagnie de Christophe Collaerts, le coach de Lasne Ohain.