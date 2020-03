C’est par un titre de championne de Belgique U23 sur 800m que Camille Muls a bouclé sa saison d’hiver. Une victoire en indoor qui n’était pourtant pas gagnée d’avance pour l’athlète de l’Excelsior. “Avec une douleur qui me gênait, j’ai dû modifier ma tactique de course. Moi qui suis habituée à imprimer mon rythme à une course, j’ai dû (...)