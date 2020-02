Quasi-éliminé de la scène européenne, Braine doit sérieusement se poser des questions.

« J’étais inquiet pour l’EuroLeague, je suis dorénavant inquiet pour le championnat belge. Ce match face aux Panthers résume notre façon de jouer en EuroLeague» Prononcés il y a une semaine après un match de championnat difficile face à la jeunesse liégeoise, les mots de Fred Dusart résonnent de façon encore plus particulière après le non-match des Brabançonnes en terre turque.

Face à un adversaire démobilisé, Braine n’a jamais élevé son niveau de jeu. Les Brabançonnes ont-elles cru que le plus dur était fait quand elles ont mené d’une douzaine de points? Au lieu d’accélérer, elles se sont mis à évoluer sur le même faux rythme des filles de Cukurova.

Revenu à cinq unités au repos (31-36), Cukurova réussira ses tirs à distance. Comme à son habitude, Braine vendangera aux 6,75m (4/20) et ne marquera que quatre paniers de plein jeu au troisième quart : 52-46 (30e). Sans âme ni combativité, les Castors se feront décramponner et seront logiquement sanctionnées.

Riga et Venise battus, il faudra que les Castors battent Prague (mais on ne voit pas comment objectivement), que l’Eka ne fasse qu’une bouchée de Cukurova et que Riga l’emporte à Venise. Sur base de ce qu’elles ont montré depuis maintenant deux mois (la dernière victoire belge en EuroLeague date du 4/12 avec un ébouriffant 90-59 contre… Cukurova, c’était une semaine avant que Trahan-Davis ne se blesse), Braine ne mérite assurément pas l’EuroCup. Bousculées en TDW1 il y a une semaine par « des gamines amateures qui ont peu dormi et se sont levés tôt pour aller à l’unif ou au travail le lendemain », quasi-éliminées de l’Europe, Braine doit se remettre très sérieusement en question.

Quarts : 11-17, 20-19, 21-10, 18-14.

Castors : 27/63 (4x3), 2/5 LF, 38 reb., 17 ass. 10 ftes. Diawakana 2, ORTIZ 2, WALLACE 4, TRAHAN-DAVIS 23, Treffers 6, Grzesinski, SIKSNIUTE 5, Handy 8, LISOWA 10.