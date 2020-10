Certains footballeurs sont nés avec un ballon au pied. Chez Cédric Amerijckx, c’était plutôt avec des chaussures de trail. Mais difficile de laisser un enfant, seul, découvrir la discipline dans la végétation belge.

À deux ans, il était déjà sur des “parcours ficelles”, encadré par ses parents, eux-mêmes complètement dingues de course d’orientation. “Je n’ai jamais arrêté depuis lors”, explique Cédric Amerijckx, affilié à l’ASUB Bruxelles, le plus vieux club de notre royaume. “Désormais j’ai environ six entraînements par semaine. J’aime courir mais aussi devoir réfléchir pour avancer. Il faut être bon mentalement et savoir se repérer sans se tromper sinon ta distance à parcourir pour finir l’épreuve augmente.”

En course d’orientation, le principe est de rallier différents points le plus vite possible et dans un ordre donné, à l’aide d’une carte géographique. La majorité des événements se déroulent en pleine nature mais souvent hors des sentiers officiels. “Je ne m’entraîne qu’à la course. Car pour le faire avec une carte, puisque nous devons pouvoir passer à travers des bois et forêts, il faut des autorisations qui sont compliquées à obtenir”, regrette l’Ucclois de 19 ans. “Je fais également beaucoup de compétitions les dimanches.”

Le 18 octobre dernier, Cédric Amerijckx est devenu champion de Belgique des moins 20 ans sur moyenne distance. Une ligne de plus à son palmarès. “J’ai dû gagner huit à neuf titres nationaux chez les jeunes”, livre le futur ingénieur civil de l’UC Louvain. “Je suis aussi arrivé 85e aux championnats du monde H18-H20 en 2019. Pour la Belgique, c’est un bon résultat vu le peu d’encadrement de l’ADEPS. En France, en Suisse ou en Scandinavie, c’est nettement plus soutenu. Ce sont les références en la matière.”

L’objectif de Cédric Amerijckx sera de faire mieux que cette 85e place en 2021 puis faire bonne figure en 2022 dans la catégorie élite. Et pourquoi pas Los Angeles 2028 ? Son adhésion rejetée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, la course d’orientation retentera sa chance pour dans huit ans.