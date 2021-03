Ismail Ayaadi n’a pas manqué son rendez-vous avec la ceinture européenne ISKA ce dimanche lors du gala Fight Covid 2 organisé à Bruxelles. Face au Néerlandais Damian Ori, le Bruxellois a su se montrer patient pour construire sa victoire. "La stratégie de mon adversaire était simple et bonne. À chaque fois que je tentais un enchaînement, il me prenait dans ses bras, faisait de l’anti-boxe pour m’empêcher d’enchaîner. Je n’ai pas pu sortir entièrement ma boxe mais j’ai pris le dessus pendant tout le combat et la victoire était au bout. C’est toujours un plaisir de remporter un combat, encore plus après de longues semaines de préparation", confie Ismail Ayaadi.

Grâce à cette victoire, le Bruxellois décroche la ceinture européenne ISKA. "Le combat était en cinq rounds et non en trois, sur un ring plus petit et face à un adversaire assez rude. Malgré tout ça, j’ai pu l’emporter et repartir avec cette ceinture. C’est un gros plus de l’avoir décrochée."