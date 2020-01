Céline Closset est actuellement à Minsk pour la Coupe d’Europe avec la Belgique. "C’est clairement un miracle."

La joueuse du White Star ne pèse pas ses mots pour évoquer sa présence à Minsk, la capitale du Bélarus. La Bruxelloise de 32 ans a été sélectionnée pour la Coupe d’Europe malgré un parcours à rebondissements. "En 2015, après la Coupe du monde, je me suis fortement blessée au genou. On m’a dit que je ne pourrais quasi plus jouer. Puis ça a été mieux, donc j’ai décidé de reprendre dans une division inférieure."

Elle évolue depuis lors avec le Wolvendael (Berchem Ste-Agathe) dans la série la plus faible au niveau national, avec des amies et seulement un entraînement par semaine. Elle est également maman.