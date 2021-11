Difficile de rester indifférent à la prestation cinq étoiles livrée par Cemal Köse lors du choc entre le Sporting Bruxelles et le Léopold. Véritable patron du milieu de terrain de son équipe, le capitaine du Sporting Bruxelles a également impressionné par ses nombreuses percées dans la défense uccloise. Il a su imposer sa présence physique mais aussi sa rapidité. Et pour cause, du haut de ses 34 ans, Cemal Köse s’est offert une véritable transformation physique. "J’ai perdu 18 kg", explique le médian. "Du coup, quand j’ai le ballon, c’est compliqué pour mes adversaires de venir me le prendre. J’ai une bonne protection de balle mais grâce à ma perte de poids, j’ai également retrouvé une bonne accélération balle au pied. Dès qu’on me laisse un espace, je profite de l’opportunité, malgré mon âge." (...)