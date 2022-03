Comme lors du match aller, le derby entre les voisins de Ganshoren et du RSD Jette s’est donc soldé par un partage blanc. Et si le portier du FCG Andreas Suederick en a profité pour signer sa onzième clean sheet, son vis-à-vis jettois Enzo D’Alberto a lui aussi signé quelques arrêts de grande classe, confirmant une fois de plus que le rusé président des Boule et Bill Boys René Kruys avait eu le nez fin en l’attirant Avenue de l’Exposition. (...)