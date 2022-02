Stockel a donc attendu le 27 février pour décrocher son tout premier succès de la saison. Et quelle victoire : 5-0 face à l’USGTH, de quoi ponctuer une prestation parfaite. "On a fait commencer pas mal de U19 et rien que dans l’envie c’était nettement mieux. Leur présence a donné plus de motivation et d’entrain. Et surtout, ça a duré 90 minutes et pas seulement 60 ou 70 comme on le fait habituellement. Nous avons également eu ce petit brin de réussite de notre côté avec ce penalty obtenu juste avant la pause. Un petit coup de pouce qui nous a permis de lancer notre match", explique Maxime Duson.