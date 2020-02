Loïc Carles succédera à Renaud Leclercqs ; le titre reste le grand objectif ganshorenois.

Annoncée en fin d’année dernière, la décision du coach Renaud Leclercqs n’a pas pris les dirigeants ganshorenois de court.

“On n’était déjà pas sûr de continuer avec Renaud cette saison. Notre coach était retourné habiter Liège (NdlR : il est également DT à Seraing), il est devenu papa en octobre. Il y avait 98 % de chances qu’il ne continue pas avec nous en 2020-21.”

Comme le comité de Ganshoren dames, Thierry Larivière n’a pas été surpris par l’annonce du départ de Renaud Leclercqs pour la saison prochaine vers le RBC Haneffe (R2 Hommes).

“On a pris les devants, c’est Loïc Carles, l’actuel assistant de Renaud et coach de la P1, qui prendra sa succession. Loïc est bien intégré et accepté dans le groupe, mais soyez sûrs que Renaud va vouloir ajouter un titre d’ici le mois de mai sur son CV. La nouvelle a été communiquée aux joueuses et le futur coach a le temps de réfléchir à son projet pour la saison prochaine.”

Le coordinateur des Grands Ballons et son club pourraient connaître une saison faste avec la promotion vers l’étage supérieur de la R2 et de la P1. Les deux équipes sont premières alors que la R2 jouait ce vendredi à Blegny.

“Si la R2 ne monte pas, l’objectif de la P1 reste de rallier la R2. On aura alors une R2 dans chaque série, ce qui sera plus compliqué qu’une R2 et une R1.”

Avec quatre défaites de moins que la concurrence la plus proche, la Régionale 2 devra se farcir des playoffs d’ici un peu moins de trois mois.

“Sauf grosse catastrophe, on terminera premières de la phase classique, mais le tour final, c’est toujours une autre histoire”, précise le secrétaire Daniel Defeijt. Signe de sa bonne santé, le club a ses U12 et ses U16 en demi-finale de la Coupe AWBB ce samedi à Fleurus.