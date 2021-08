Une semaine après une élimination frustrante de la Champions League, Anderlecht débute en Super League ce samedi avec la réception de Charleroi. Un duel face à l’équipe d’Aline Zeler attendue avec impatience par la Bruxelloise Charlotte Tison.

Charlotte, l'élimination en Champions League est-elle digérée?

“Cette année, l’élimination a été plus difficile à avaler car on sentait que c’était faisable. Ça a fait mal mais il faut tourner le bouton et se tourner vers le championnat.”

Comment abordez-vous ce championnat?